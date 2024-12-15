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Сегодня, 17:00

В России сделали iPhone 16 Pro Max за 21 миллион рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Caviar.

Очередной кастомный айфон от российской фирмы Caviar поражает воображение. iPhone 16 Pro Max в варианте «Великий, Грозный, Великолепный» вдохновлялся коронами исторических монархов разных стран и времен — Карла Великого, Сулеймана Великолепного и Ивана Грозного. Корпус исполнен из золота 750 пробы — авторы утверждают, что на его создание ушел целый слиток весом в килограмм.

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Разумеется, не обошлось в дизайне без бриллиантов и других драгоценных камней. Отдать за не самое практичное великолепие от мира смартфонов придется 21 миллион рублей.

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