В России сделали iPhone 16 Pro Max за 21 миллион рублей

Очередной кастомный айфон от российской фирмы Caviar поражает воображение. iPhone 16 Pro Max в варианте «Великий, Грозный, Великолепный» вдохновлялся коронами исторических монархов разных стран и времен — Карла Великого, Сулеймана Великолепного и Ивана Грозного. Корпус исполнен из золота 750 пробы — авторы утверждают, что на его создание ушел целый слиток весом в килограмм.

Разумеется, не обошлось в дизайне без бриллиантов и других драгоценных камней. Отдать за не самое практичное великолепие от мира смартфонов придется 21 миллион рублей.