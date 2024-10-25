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Сегодня, 17:35

В России придумали, как ограничить аренду самокатов для несовершеннолетних

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В России для аренды самоката хотят ввести процедуру верификации личности. Подтвердить свою личность можно будет с помощью селфи в приложении — технология будет сравнивать фото владельца аккаунта с изображением того, кто хочет воспользоваться прокатом.

Обложка. Для управления самокатом придется получать права

Власти считают, что это поможет ограничить доступ к аренде самокатов для несовершеннолетних и нарушителей ПДД, ведь они не смогут обходить ограничения с помощью чужих аккаунтов. Новую технологию планируют протестировать в рамках эксперимента в Москве и области в середине 2025 года.

Источник: Газета.Ru
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