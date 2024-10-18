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В России создают свои видеокарты

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В России начнут производить ускорители для работы с нейросетями. Уже в 2025 году фирма Fplus станет выпускать серверы с устройствами отечественного производства от НТЦ «Модуль». Пока речь идет о небольших партиях — примерно до сотни единиц. Но к 2027 году количество произведенных ускорителей должно исчисляться уже тысячами.

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Представители компании подчеркивают, что пока речь о замене ускорителей от NVIDIA не идет, так как российские аналоги не подходят для обучения нейросетей. Тем не менее они найдут применение в нишевых задачах, связанных с использованием уже обученных моделей.

Источник: Ведомости
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