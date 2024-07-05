В России появилась система оценки «полезности» для государства

Российский государственный социальный университет разработал систему социального рейтинга под названием «Мы».

МЫ. Фото Российский государственный социальный университет

Поучаствовать в таком тестировании можно бесплатно. В тесте есть вопросы о перспективах, семье, кредитной истории и доходах. После прохождения теста система выдаст вам коэффициент «полезности» для государства.

На сайте программы отмечено, что пока цифры не влияют на жизнь и доступность услуг. Однако университет намекает, что в будущем это может измениться.