В России появилась система оценки «полезности» для государства
Российский государственный социальный университет разработал систему социального рейтинга под названием «Мы».
МЫ.
Фото Российский государственный социальный университет
Поучаствовать в таком тестировании можно бесплатно. В тесте есть вопросы о перспективах, семье, кредитной истории и доходах. После прохождения теста система выдаст вам коэффициент «полезности» для государства.
На сайте программы отмечено, что пока цифры не влияют на жизнь и доступность услуг. Однако университет намекает, что в будущем это может измениться.
Новости