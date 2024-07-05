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Сегодня, 21:20

В России появилась система оценки «полезности» для государства

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Социальный рейтинг.
Фото Нейросеть, Соцсети

Российский государственный социальный университет разработал систему социального рейтинга под названием «Мы».

МЫ.
Фото Российский государственный социальный университет

Поучаствовать в таком тестировании можно бесплатно. В тесте есть вопросы о перспективах, семье, кредитной истории и доходах. После прохождения теста система выдаст вам коэффициент «полезности» для государства.

На сайте программы отмечено, что пока цифры не влияют на жизнь и доступность услуг. Однако университет намекает, что в будущем это может измениться.

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