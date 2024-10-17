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Сегодня, 13:37

Теперь через Bluetooth: в Россию вернутся бесконтактные платежи

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Владельцы смартфонов на базе Android и iOS смогут совершать бесконтактные платежи через Bluetooth. Такое решение поступило от Национальной системы платежных карт — сейчас технология находится на этапе тестирования.

Сервис, который сможет это обеспечить, будет называться «Волна». Чтобы новая технология стала частью повседневной жизни россиян, потребуется время: магазинам придется устанавливать специальные платежные терминалы.

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У новой системы будет несколько преимуществ: зарубежные компании не смогут ее заблокировать, а оплачивать покупки получится с большего расстояния и офлайн.

Источник: Ведомости
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