В России начались продажи видеокарты GeForce RTX 5080 — цена совсем не радует

Видеокарта GeForce RTX 5080 появилась на российских маркетплейсах в день мирового релиза. Стоимость графического ускорителя колеблется в районе 200 — 240 тысяч рублей. В продаже есть версии от производителей Palit и MSI.

Забрать видеокарту сразу после оформления заказа не получится — придется подождать несколько дней, прежде чем ее доставят. А вот торговая сеть DNS перенесла начало продаж GeForce RTX 5080 на 31 января, причем цена пока что держится в секрете.