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Сегодня, 20:30

В России начали замедлять WhatsApp — мессенджер может ждать блокировка

Владислав Шалганов
Корреспондент
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WhatsApp.
Фото Соцсети

Пользователи WhatsApp обратили внимание на замедление работы мессенджера.

«Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил депутат Антон Немкин. Его слова передает РИА «Новости». Немкин также добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах.

Депутат отметил, что пока не принято решения о блокировке приложения в РФ.

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