В России начали замедлять WhatsApp — мессенджер может ждать блокировка

Пользователи WhatsApp обратили внимание на замедление работы мессенджера.

«Несмотря на замедление работы WhatsApp, никаких решений о его блокировке на территории РФ на сегодняшний день не принято», — заявил депутат Антон Немкин. Его слова передает РИА «Новости». Немкин также добавил, что замедление работы мессенджера применяется в отдельных российских регионах.

Депутат отметил, что пока не принято решения о блокировке приложения в РФ.