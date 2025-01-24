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Сегодня, 16:30

В полиции предупредили о новом вирусе — он заражает смартфоны

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Freepik

МВД предупредило россиян о новом вирусе, который рассылается в Telegram. Он называется Mamont, и злоумышленники маскируют его под видеоролик, который скидывают жертве с вопросом вроде «Это ты на видео?».

Если пользователь скачает файл и попытается его открыть, то таким образом он установит APK-приложение, которое получит доступ к Push-уведомлениям, СМС и галерее фото и картинок.

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Это может привести к взлому банковских приложений и утере важной информации. Кроме того, Mamonth рассылает себя по контактам зараженного пользователя.

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