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В неполадках Discord виноватым может быть Роскомнадзор

Евгения Воскресенская
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Массовые сбои в работе Discord могут быть вызваны наложенными Роскомнадзором ограничениями. Вчера многие пользователи не смогли открыть веб- и мобильную версию ресурса — это удалось сделать только с помощью VPN.

В сентябре отдельные страницы Discord по требованию МВД были включены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора — из-за этого, по мнению некоторых журналистов, и возник сбой.

Игровое сообщество уже опасается полной блокировки ресурса. Сейчас Discord выступает не только средством общения между геймерами, но и платформой, которую используют в работе самые разные компании — потеря сервиса ударила бы по ним тоже.

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Однако все это может быть лишь совпадением. Во-первых, не сходятся даты: страницы Discord попали в реестр в начале месяца, а сбой случился пару недель спустя. А во-вторых, компании, числящиеся в списке Роскомнадзора, не получают бан автоматически — это всего лишь значит, что платформе было направлено требование удалить материалы, которые не соответствуют законодательству РФ.

Возможно, сбои в работе были связаны с установкой сквозного шифрования, которое поможет защитить аудио- и видеозвонки от взлома.

Источник: Коммерсантъ
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