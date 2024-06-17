В линейке iPhone 17 появится новый супер тонкий смартфон

Судя по слухам, техника Apple станет значительно тоньше. Портал Dexetro сообщает, что одна из моделей в линейке iPhone 17 будет еще тоньше, чем iPad Pro OLED — а речь идет всего-то о 5,1 миллиметра.

Кроме того, компания постарается сделать тоньше и другие свои продукты, включая MacBook Pro и Apple Watch. Похоже, «худоба» устройств Apple — это долгосрочная тенденция, рассчитанная как минимум на ближайшие годы — представить 17-ю модель айфона должны только в сентябре 2025 года.