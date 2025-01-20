В iOS 19 переделают интерфейс — рассказываем, что изменится

Инсайдеры рассказали о том, что изменится в интерфейсе iOS 19. Если им верить, то владельцев iPhone ждут заметные перемены. В частности, элементы управления камерой стали полупрозрачными и разделились на две категории: «Фото» и «Видео».

Кроме того, расположение элементов стало настраиваемым. В схожем стиле будут переделаны и другие части интерфейса — легче, прозрачнее, удобнее. Наконец, появится возможность выбирать виджеты для экрана блокировки.