В Госдуме посоветовали россиянам удалить приложения Microsoft

С нового года Microsoft переведет пользователей на новую версию Outlook, а также прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди». В Госдуме уже высказались по этому поводу — так, Антон Немкин посоветовал россиянам отказаться от продуктов Microsoft.

«Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова депутата. Все равно использование обновленных версий под вопросом — россияне могут и не получить к ним доступ.

Немкин также предупредил, что использование софта от Microsoft связано с определенными рисками — личные данные могут легко попасть в чужие руки. Депутат порекомендовал россиянам обратить внимание на отечественные продукты, которых «на нашем рынке в избытке».