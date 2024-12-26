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Сегодня, 18:00

В Apple рассказали, почему исполняют требования Роскомнадзора

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Представители Apple рассказали о том, почему исполняют требования Роскомнадзора по блокировке приложений в российском AppStore. По их словам, подкасты, приложения и другой контент удаляются ради соответствия законным требованиям властей страны.

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В противном случае Apple не удастся сохранить бизнес в России и распространять здесь свой контент. Между тем, правительство США «поощряет предоставлять российским гражданам услуги связи» ради соблюдения «демократических принципов».

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