В Apple рассказали, почему исполняют требования Роскомнадзора

Представители Apple рассказали о том, почему исполняют требования Роскомнадзора по блокировке приложений в российском AppStore. По их словам, подкасты, приложения и другой контент удаляются ради соответствия законным требованиям властей страны.

В противном случае Apple не удастся сохранить бизнес в России и распространять здесь свой контент. Между тем, правительство США «поощряет предоставлять российским гражданам услуги связи» ради соблюдения «демократических принципов».