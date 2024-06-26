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26 июня, 14:10

Ушла эпоха: пользователи поделились воспоминаниями о легендарном мессенджере ICQ

Владислав Шалганов
Корреспондент
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ICQ.
Фото Соцсети

Мессенджер ICQ прекратил свою работу — спустя 28 лет работы.

Пользователи считают, что «ушла эпоха». Они вспоминают, как 20 лет назад переписывались в ICQ с друзьями, знакомились там:

«Я романтично надеюсь, что остановить Аську сегодня доверили 40-летнему олдовому бородатому айтишнику в свитере, с десятками цитат на Башорге, который крякал еще Windows XP и третьих Героев, и он понимал прекрасно, какую гигантскую роль сыграла Аська в жизнях людей в нулевых».

«Эх, а я ведь до сих пор помню свой регистрационный номер...», — комментируют пользователи в социальных сетях.

ICQ.
Фото Соцсети

Часть пользователей призналась, что общалась в ICQ и в 2024-м. Многие же не стали скрывать, что давно перешли в более современные мессенджеры или вообще думали, что сервис закрылся еще раньше.

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