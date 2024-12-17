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Сегодня, 20:27

«Умная ручка» от Xiaomi научит владельцев иностранному языку

Евгения Воскресенская
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Mijia Dictionary Pen C1.

Xiaomi выпустила «карманного репетитора» — устройство для изучения иностранных языков в форме ручки. Mijia Dictionary Pen C1 сочетает в себе несколько функций: распознавание текста, голосовой ввод и обучение на основе ИИ.

Словарный запас «ручки» сформирован на основе 26 миллионов словарных статей. Устройство распознает текст достаточно быстро: на определение одного слова потребуется 0, 3 секунды.

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Благодаря встроенному ИИ владелец может получить подробную информацию о том или ином слове, примеры его использования в контексте, а также дополнительные грамматические пояснения.

Чтобы обучение проходило легче и эффективнее, в настройках можно указать уровень знаний. В процессе обучения формируется статистика — на основе этих данных отслеживается индивидуальный прогресс.

Время автономной работы такой «ручки» составляет до 100 дней в режиме ожидания. Mijia Dictionary Pen C1 продается за $ 48, или около 5 000 рублей.

Mijia Dictionary Pen C1.
Mijia Dictionary Pen C1.
Mijia Dictionary Pen C1.
Mijia Dictionary Pen C1.

Источник: VGTimes
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