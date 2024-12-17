«Умная ручка» от Xiaomi научит владельцев иностранному языку

Xiaomi выпустила «карманного репетитора» — устройство для изучения иностранных языков в форме ручки. Mijia Dictionary Pen C1 сочетает в себе несколько функций: распознавание текста, голосовой ввод и обучение на основе ИИ.

Словарный запас «ручки» сформирован на основе 26 миллионов словарных статей. Устройство распознает текст достаточно быстро: на определение одного слова потребуется 0, 3 секунды.

Благодаря встроенному ИИ владелец может получить подробную информацию о том или ином слове, примеры его использования в контексте, а также дополнительные грамматические пояснения.

Чтобы обучение проходило легче и эффективнее, в настройках можно указать уровень знаний. В процессе обучения формируется статистика — на основе этих данных отслеживается индивидуальный прогресс.

Время автономной работы такой «ручки» составляет до 100 дней в режиме ожидания. Mijia Dictionary Pen C1 продается за $ 48, или около 5 000 рублей.

Mijia Dictionary Pen C1.

Mijia Dictionary Pen C1.

Mijia Dictionary Pen C1.