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Сегодня, 15:45

У россиян получится накопить на iPhone 16 за 42 дня

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Аналитики из Picodi вывели «индекс айфона», то есть стоимость гаджета, выраженную в количестве рабочих дней. Для этого потребовалось сопоставить средние заработные платы в разных странах мира со стоимостью iPhone 16 Pro. В России этот индекс составил 42 — именно столько рабочих дней придется потратить соотечественникам, чтобы обзавестись долгожданной покупкой.

Apple. Apple отказалась продавать iPhone 13 и iPhone 15 Pro после анонса iPhone 16

Самый высокий показатель у Турции — местным жителям предстоит принести в жертву консьюмеризму почти 73 смены.

А вот на родине айфонов дела обстоят куда лучше. Американцам достаточно «попотеть» 5 с небольшим дней — и новый девайс у них в кармане.

Фото Picodi
Источник: 3dnews
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