У россиян получится накопить на iPhone 16 за 42 дня

Аналитики из Picodi вывели «индекс айфона», то есть стоимость гаджета, выраженную в количестве рабочих дней. Для этого потребовалось сопоставить средние заработные платы в разных странах мира со стоимостью iPhone 16 Pro. В России этот индекс составил 42 — именно столько рабочих дней придется потратить соотечественникам, чтобы обзавестись долгожданной покупкой.

Самый высокий показатель у Турции — местным жителям предстоит принести в жертву консьюмеризму почти 73 смены.

А вот на родине айфонов дела обстоят куда лучше. Американцам достаточно «попотеть» 5 с небольшим дней — и новый девайс у них в кармане.