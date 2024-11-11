Топ-10 смартфонов этой осени: на первом месте новый айфон

Эксперты портала XDA составили список из десяти лучших смартфонов этой осени — первую строчку занял iPhone 16 Pro Max.

Свежую линейку айфонов от Apple ругали многие. Действительно, на фоне iPhone 15 изменения могут показаться незначительными. Однако эксперты XDA с этим не согласны: по их мнению, улучшения в экране, процессоре и камере — достаточный повод для покупки iPhone 16 Pro Max. Ну или на крайний случай iPhone 16, если вы решите, что функций базовой модели для вас достаточно.

Для фанатов Android есть альтернатива — Samsung Galaxy S24 Ultra. Это еще один флагман с впечатляющим набором камер и отличной производительностью. Эксперты XDA посчитали его лучшим среди устройств, работающих на базе Android.

Тройку победителей замыкает OnePlus 12 — лучший из бюджетных флагманских телефонов. «По сути, он так же хорош, как Samsung Galaxy S24 Ultra, но стоит гораздо меньше», — пишут эксперты.

Полный список выглядит так:

1. iPhone 16 Pro Max — лучший смартфон на базе iOS.



2. Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший смартфон на базе Android.



3. OnePlus 12 — лучший доступный флагман.



4. OnePlus 12R — более дешевая альтернатива OnePlus 12.



5. Google Pixel 8a — отличный вариант для тех, кто хочет купить надежный телефон на базе Android и не разориться.



6. Samsung Galaxy A15 5G — лучший недорогой смартфон на Android.



7. Google Pixel 9 Pro XL — лучший выбор по качеству камеры.



8. Google Pixel 9 — лучший компактный и доступный флагман.



9. OnePlus Open — лучший складной смартфон.



10. ASUS ROG Phone 8 — лучший вариант для геймеров.