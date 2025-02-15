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15 февраля 2025, 22:20

Тонкий и симпатичный: iPhone 17 Air засняли на камеру

Евгения Воскресенская
Фото WEIS Studio

Дизайнеры из WEIS Studio собрали связанные с обликом iPhone 17 Air (он же Slim) слухи и воплотили их в реальность. Результат энтузиасты засняли на камеру.

Теперь фанаты Apple могут увидеть, какой получится новая модель, если слухи оправдаются. Толщина смартфона из ролика составляет 5,5 мм, также он оснащен одним модулем камеры и 6,6-дюймовым дисплеем.

Фото WEIS Studio

Выполнен iPhone 17 Air в нежно-фиолетовом цвете. По данным инсайдеров, новая модель заменит более привычную версию Plus и будет стоить дешевле «прошек».

Фото WEIS Studio
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