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Сегодня, 16:40

iPhone 16 резко подешевел в России

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Цены на iPhone 16 в России резко упали — теперь новый смартфон можно приобрести за менее чем 80 000 рублей.

Пока что «яблочный» ценопад затронул исключительно маркетплейсы. На Яндекс.Маркет, например, цены на iPhone 16 128 ГБ стартуют от 79 989 рублей, а на OZON новый iPhone можно купить аж за 74 328 рублей.

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Отзывов у продавцов, предлагающих такой «вкусный» ценник, пока не набралось. И все же желающие наверняка найдутся. В том же МТС цены все еще кусаются: за базовый айфон из новой линейки просят выложить 114 990 рублей.

Ожидается, что в октябре последняя модель станет еще дешевле и доступнее.

Фото OZON
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