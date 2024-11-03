Стирать мелкие вещи теперь проще с новой машиной от Xiaomi

Xiaomi выпустила новое детище — стиральную машину Mijia Dual-drum Dual Washer Dryer 10kg аж с 2 барабанами. «Зачем нужен второй?» — спросите вы. Отвечаем: он предназначен для стирки мелких вещей.

Это очень удобно — теперь не нужно стирать носки руками или дожидаться, пока накопится достаточно грязных вещей. Запускать барабаны можно одновременно, а в барабане стандартного размера есть режим сушки. Новинка стоит 4999 юаней, или около 68 500 рублей.