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Сегодня, 15:19

Стирать мелкие вещи теперь проще с новой машиной от Xiaomi

Евгения Воскресенская
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Фото Xiaomi

Xiaomi выпустила новое детище — стиральную машину Mijia Dual-drum Dual Washer Dryer 10kg аж с 2 барабанами. «Зачем нужен второй?» — спросите вы. Отвечаем: он предназначен для стирки мелких вещей.

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Это очень удобно — теперь не нужно стирать носки руками или дожидаться, пока накопится достаточно грязных вещей. Запускать барабаны можно одновременно, а в барабане стандартного размера есть режим сушки. Новинка стоит 4999 юаней, или около 68 500 рублей.

Mijia Dual-drum Dual Washer Dryer 10kg.
Фото Xiaomi
Источник: Hi-Tech Mail
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