Starship Илона Маска может отправиться на Марс уже через 2 года

Еще один большой шаг для человечества — Илон Маск планирует через 2 года отправить на Марс космический корабль Starship. Пилота на борту не будет — сначала нужно проверить безопасность посадки на новой планете.

Если план Маска увенчается успехом, первых пассажиров возьмут на борт в ближайшие годы. По замыслу предринимателя, им предстоит обустроить планету для новых переселенцев, которых к 2050 году может быть уже около миллиона.