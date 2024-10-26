Стало известно, какие наушники россияне покупают чаще всего

Появился топ-5 наушников, которым россияне отдали предпочтение в 2024 году. Список был подготовлен AliExpress. В рейтинге оказались устройства, которые жители России чаще всего заказывали в китайском интернет-магазине.

Топ-5 наушников в России за 2024 год по версии AliExpress:

Lenovo GM2 Pro — наушники с футуристичным дизайном, поддержкой Bluetooth 5.3 и игровым режимом с низкой задержкой. Цена: около 1500 рублей.

Lenovo GM2 Pro.

Realme Buds Air 6 Pro — наушники с защищенным от влаги корпусом, продолжительной автономной работой и активным шумоподавлением. Цена: около 4700 рублей.

Realme Buds Air 6 Pro.

Realme Buds Air 5 Pro — наушники, похожие на предыдущую модель, за исключением защиты от влаги и автономности — без подзарядки продержатся на 2 часа меньше. Цена: около 4500 рублей.

Realme Buds Air 5 Pro.

OnePlus Buds 3 — наушники, сочетающие в себе множество преимуществ: поддержка ANC, Bluetooth 5.3, кодеков LHDC5.0, SBC и AAC. Они заряжаются быстро и могут работать до 48 часов. Цена: около 6000 рублей.

OnePlus Buds 3.

Soundcore Anker P20i — наушники с защитой от влаги и большим разнообразием настроек эквалайзера. Без кейса могут играть до 10 часов. Цена: около 2000 рублей.