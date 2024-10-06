Apple Intelligence и iOS 18.1 появятся одновременно

Apple собирается выпустить iOS 18.1 уже скоро — 28 октября. Вместе с обновлением владельцы айфонов наконец-то смогут протестировать работу Apple Intelligence. На первых порах функционал искусственного интеллекта будет сильно ограничен, однако компания планирует постепенно развивать его, добавляя все новые и новые возможности.

Apple Intelligence будет поддерживаться на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16. Также, по слухам, ИИ-функции появятся и в будущем iPhone SE 4.