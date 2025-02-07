Стала известна дата анонса iPhone SE 2025 года
Анонс «народного» iPhone SE 4-го поколения ожидается на следующей неделе, с 10 по 16 февраля, пишет издание Bloomberg. Такой же презентации, как в случае с 16-й линейкой, ждать не стоит — компания ограничится скромным пресс-релизом.
Предполагается, что iPhone SE 4 ждет обновленный дизайн: исчезнет кнопка Home, а смартфон будет напоминать iPhone 14. Новинка получит одну камеру, поддержку Apple Intelligence, чип A18 (как в iPhone 16), 8 Гб ОС, а также Face ID.
Продажи стартуют уже в конце февраля, причем цена на смартфон может немного увеличиться — сейчас последняя модель iPhone SE стоит 429 долларов в США.
Источник: Bloomberg
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