Создателей «планшета Чубайса» обвинили в хищении 13 миллиардов рублей из бюджета

Вместо школьных планшетов — дыра в бюджете: ФСБ обвинила руководство компании «Пластик Лоджик», учреждённой госкорпорацией «Роснано», в хищении более 13 миллиардов рублей.

Эти деньги должны были пойти на производство гаджетов, которых в СМИ окрестили «планшетами Чубайса» — ранее политик занимал в «Роснано» руководящую должность.

В итоге 13 миллиардов рублей ушли за границу, а школьники остались без инновационных гаджетов, которые им обещали.