Создателей «планшета Чубайса» обвинили в хищении 13 миллиардов рублей из бюджета
Вместо школьных планшетов — дыра в бюджете: ФСБ обвинила руководство компании «Пластик Лоджик», учреждённой госкорпорацией «Роснано», в хищении более 13 миллиардов рублей.
Эти деньги должны были пойти на производство гаджетов, которых в СМИ окрестили «планшетами Чубайса» — ранее политик занимал в «Роснано» руководящую должность.
В итоге 13 миллиардов рублей ушли за границу, а школьники остались без инновационных гаджетов, которые им обещали.
Источник: Аргументы и факты
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