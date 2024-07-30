У создателя Telegram и VK 100 детей — Илон Маск сравнил его с Чингисханом

Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram, рассказал, что у него более сотни биологических детей. Дело в том, что он в свое время стал донором спермы по просьбе друга — и не остановился.

У бизнесмена более 100 биологических детей в 12 странах. Он хочет поделиться своим генетическим кодом, чтобы его потомкам было проще находить друг друга.

Фото Twitter

Илон Маск шутливо прокомментировал эту странную историю в Х, дав понять, что до Чингисхана с его количеством потомков Павлу еще далеко.