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Сегодня, 12:00

У создателя Telegram и VK 100 детей — Илон Маск сравнил его с Чингисханом

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Соцсети Павла Дурова.

Павел Дуров, создатель «ВКонтакте» и Telegram, рассказал, что у него более сотни биологических детей. Дело в том, что он в свое время стал донором спермы по просьбе друга — и не остановился.

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У бизнесмена более 100 биологических детей в 12 странах. Он хочет поделиться своим генетическим кодом, чтобы его потомкам было проще находить друг друга.

Фото Twitter

Илон Маск шутливо прокомментировал эту странную историю в Х, дав понять, что до Чингисхана с его количеством потомков Павлу еще далеко.

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