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Сегодня, 13:11

Совпадение? Блогер получил повестку в армию после регистрации на «Госуслугах»

Евгения Воскресенская
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Фото Официальный сайт Минобороны России

Недавняя инициатива Роскомнадзора приняла неожиданный оборот: блогер заполнил форму на «Госуслугах»... и получил повестку в военкомат. Уведомление от Военного комиссариата пришло спустя несколько часов после регистрации — возможно, это просто игра случая.

Обложка. Блогеров обязали заполнить форму на «Госуслугах» — иначе никаких донатов

Напомним, что с 1 ноября 2024 года владельцам блогов с 10 тысячами подписчиков и более необходимо заполнить форму для регистрации через сайт «Госуслуги». Новые меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации анонимными источниками.

Блогеру пришла повестка в военкомат спустя несколько часов после регистрации.
Источник: TG-канал VG/Двач
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