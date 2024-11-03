Совпадение? Блогер получил повестку в армию после регистрации на «Госуслугах»

Недавняя инициатива Роскомнадзора приняла неожиданный оборот: блогер заполнил форму на «Госуслугах»... и получил повестку в военкомат. Уведомление от Военного комиссариата пришло спустя несколько часов после регистрации — возможно, это просто игра случая.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года владельцам блогов с 10 тысячами подписчиков и более необходимо заполнить форму для регистрации через сайт «Госуслуги». Новые меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации анонимными источниками.