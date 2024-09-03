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Сегодня, 15:30

Совет блогеров России требует наказать Мелстроя за смерть фаната

Евгения Воскресенская
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Фото MELLSTROY ДВИЖ, Telegram

Скандально известный блогер Мелстрой может угодить за решетку за пропаганду веселящего газа. Пока что максимальное наказание, которое за это предусмотрено — штраф в размере 2000 рублей.

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Совет блогеров России направил Министру МВД Колокольцеву официальное обращение с требованием привлечь Мелстроя к уголовной ответственности. Ранее один из фанатов решил попробовать веселящий газ и умер от отека мозга — предполагается, что к этому шагу его подтолкнуло видео треш-блогера.

Источник: Газета.Ru
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