Совет блогеров России требует наказать Мелстроя за смерть фаната

Скандально известный блогер Мелстрой может угодить за решетку за пропаганду веселящего газа. Пока что максимальное наказание, которое за это предусмотрено — штраф в размере 2000 рублей.

Совет блогеров России направил Министру МВД Колокольцеву официальное обращение с требованием привлечь Мелстроя к уголовной ответственности. Ранее один из фанатов решил попробовать веселящий газ и умер от отека мозга — предполагается, что к этому шагу его подтолкнуло видео треш-блогера.