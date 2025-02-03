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Сегодня, 14:00

Составлен топ-10 лучших смартфонов начала 2025 года

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

Портал Tom's Guide составил собственный рейтинг лучших смартфонов, которые можно купить в 2025 году. Выглядит он так:

1. Samsung Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон

Плюсы:
Продвинутое использование ИИ
Отличная производительность процессора Snapdragon 8 Elite
Превосходные камеры

Минусы:
Отсутствие встроенных магнитов для зарядки Qi2
Стилус S Pen лишился Bluetooth

2. iPhone 16 Pro Max — лучший айфон

Плюсы:
Долгоживущая батарея
Удобная кнопка, управляющая камерой
Запись видео в 4К/120 FPS

Минусы:
Медленная скорость зарядки
Apple Intelligence еще не раскрыл свой потенциал

3. Google Pixel 9 Pro

Плюсы:
Яркий дисплей
Увеличенная вместимость батареи
Отличная камера

Минусы:
Процессор Tensor G4 отстает от других подобных процессоров
Сравним по стоимости с более крупным Pixel 8 Pro

4. Google Pixel 8a

Плюсы:
Более яркий экран, чем раньше
Батарея гораздо лучше, чем в предыдущих моделях
7 лет обновлений софта

Минусы:
Камера улучшилась не так сильно
Медленная зарядка

5. OnePlus 13

Плюсы:
Красивый и удобный экран
Большая батарея с быстрой зарядкой
Лучшая камера в серии OnePlus

Минусы:
Посредственная поддержка софта
Иногда получаются слишком яркие фото

6. iPhone 16

Плюсы:
Выбор ярких цветов
Хорошая производительность чипа A18
Обновленная широкоугольная камера

Минусы:
60 Гц дисплей
Apple Intelligence не удивляет

7. Samsung Galaxy S25

Плюсы:
Заметно улучшенные функции ИИ
Увеличившееся время работы батареи
Камера делает более реалистичные фото

Минусы:
Железо изменилось не так сильно
Устаревшая телефотокамера

8. OnePlus 13R

Плюсы:
Аккумулятор работает дольше, чем у предшественника
Улучшенные камеры, включая зум-объектив
Большая производительность Snapdragon 8 Gen 3

Минусы:
Более дешевая модель на 128 ГБ снята с производства
Некоторым функциям искусственного интеллекта не хватает доработки

9. OnePlus Open

Плюсы:
Хранилище на 512 ГБ
Длительное время автономной работы в сочетании с быстрой зарядкой
Многозадачность Open Canvas

Минусы:
Работа камеры при слабом освещении
Нет беспроводной зарядки

10. Samsung Galaxy S24 FE

Плюсы:
Функции Galaxy AI, встречающиеся на более дорогих флагманах
Отличный дисплей
7 лет поддержки программного обеспечения

Минусы:
Размытые селфи
Время автономной работы не такое хорошее, как у флагманов S24.

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Источник: tomsguide
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