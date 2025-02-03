Составлен топ-10 лучших смартфонов начала 2025 года

Портал Tom's Guide составил собственный рейтинг лучших смартфонов, которые можно купить в 2025 году. Выглядит он так:

1. Samsung Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон

Плюсы:

Продвинутое использование ИИ

Отличная производительность процессора Snapdragon 8 Elite

Превосходные камеры

Минусы:

Отсутствие встроенных магнитов для зарядки Qi2

Стилус S Pen лишился Bluetooth

2. iPhone 16 Pro Max — лучший айфон

Плюсы:

Долгоживущая батарея

Удобная кнопка, управляющая камерой

Запись видео в 4К/120 FPS

Минусы:

Медленная скорость зарядки

Apple Intelligence еще не раскрыл свой потенциал

3. Google Pixel 9 Pro

Плюсы:

Яркий дисплей

Увеличенная вместимость батареи

Отличная камера

Минусы:

Процессор Tensor G4 отстает от других подобных процессоров

Сравним по стоимости с более крупным Pixel 8 Pro

4. Google Pixel 8a

Плюсы:

Более яркий экран, чем раньше

Батарея гораздо лучше, чем в предыдущих моделях

7 лет обновлений софта

Минусы:

Камера улучшилась не так сильно

Медленная зарядка

5. OnePlus 13

Плюсы:

Красивый и удобный экран

Большая батарея с быстрой зарядкой

Лучшая камера в серии OnePlus

Минусы:

Посредственная поддержка софта

Иногда получаются слишком яркие фото

6. iPhone 16

Плюсы:

Выбор ярких цветов

Хорошая производительность чипа A18

Обновленная широкоугольная камера

Минусы:

60 Гц дисплей

Apple Intelligence не удивляет

7. Samsung Galaxy S25

Плюсы:

Заметно улучшенные функции ИИ

Увеличившееся время работы батареи

Камера делает более реалистичные фото

Минусы:

Железо изменилось не так сильно

Устаревшая телефотокамера

8. OnePlus 13R

Плюсы:

Аккумулятор работает дольше, чем у предшественника

Улучшенные камеры, включая зум-объектив

Большая производительность Snapdragon 8 Gen 3

Минусы:

Более дешевая модель на 128 ГБ снята с производства

Некоторым функциям искусственного интеллекта не хватает доработки

9. OnePlus Open

Плюсы:

Хранилище на 512 ГБ

Длительное время автономной работы в сочетании с быстрой зарядкой

Многозадачность Open Canvas

Минусы:

Работа камеры при слабом освещении

Нет беспроводной зарядки

10. Samsung Galaxy S24 FE

Плюсы:

Функции Galaxy AI, встречающиеся на более дорогих флагманах

Отличный дисплей

7 лет поддержки программного обеспечения

Минусы:

Размытые селфи

Время автономной работы не такое хорошее, как у флагманов S24.