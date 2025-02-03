Составлен топ-10 лучших смартфонов начала 2025 года
Портал Tom's Guide составил собственный рейтинг лучших смартфонов, которые можно купить в 2025 году. Выглядит он так:
1. Samsung Galaxy S25 Ultra — лучший смартфон
Плюсы:
Продвинутое использование ИИ
Отличная производительность процессора Snapdragon 8 Elite
Превосходные камеры
Минусы:
Отсутствие встроенных магнитов для зарядки Qi2
Стилус S Pen лишился Bluetooth
2. iPhone 16 Pro Max — лучший айфон
Плюсы:
Долгоживущая батарея
Удобная кнопка, управляющая камерой
Запись видео в 4К/120 FPS
Минусы:
Медленная скорость зарядки
Apple Intelligence еще не раскрыл свой потенциал
3. Google Pixel 9 Pro
Плюсы:
Яркий дисплей
Увеличенная вместимость батареи
Отличная камера
Минусы:
Процессор Tensor G4 отстает от других подобных процессоров
Сравним по стоимости с более крупным Pixel 8 Pro
4. Google Pixel 8a
Плюсы:
Более яркий экран, чем раньше
Батарея гораздо лучше, чем в предыдущих моделях
7 лет обновлений софта
Минусы:
Камера улучшилась не так сильно
Медленная зарядка
5. OnePlus 13
Плюсы:
Красивый и удобный экран
Большая батарея с быстрой зарядкой
Лучшая камера в серии OnePlus
Минусы:
Посредственная поддержка софта
Иногда получаются слишком яркие фото
6. iPhone 16
Плюсы:
Выбор ярких цветов
Хорошая производительность чипа A18
Обновленная широкоугольная камера
Минусы:
60 Гц дисплей
Apple Intelligence не удивляет
7. Samsung Galaxy S25
Плюсы:
Заметно улучшенные функции ИИ
Увеличившееся время работы батареи
Камера делает более реалистичные фото
Минусы:
Железо изменилось не так сильно
Устаревшая телефотокамера
8. OnePlus 13R
Плюсы:
Аккумулятор работает дольше, чем у предшественника
Улучшенные камеры, включая зум-объектив
Большая производительность Snapdragon 8 Gen 3
Минусы:
Более дешевая модель на 128 ГБ снята с производства
Некоторым функциям искусственного интеллекта не хватает доработки
9. OnePlus Open
Плюсы:
Хранилище на 512 ГБ
Длительное время автономной работы в сочетании с быстрой зарядкой
Многозадачность Open Canvas
Минусы:
Работа камеры при слабом освещении
Нет беспроводной зарядки
10. Samsung Galaxy S24 FE
Плюсы:
Функции Galaxy AI, встречающиеся на более дорогих флагманах
Отличный дисплей
7 лет поддержки программного обеспечения
Минусы:
Размытые селфи
Время автономной работы не такое хорошее, как у флагманов S24.