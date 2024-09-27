Sony обновила дизайн PlayStation 5 — теперь консоль красиво переливается
Компания Sony анонсировала блестящие панели для консоли PlayStation 5 Slim. Новая коллекция включает три оттенка: перламутровый, индиго и бирюзовый — все они красиво переливаются.
Также игроки смогут приобрести контроллеры DualSense в тон панелям. Предварительные заказы на аксессуары стартуют уже 3 октября.
Рекомендованная цена на панели составит $ 64.99, тогда как за контроллеры попросят немного больше — $ 79.99.
Фото PlayStation
Фото PlayStation
Фото PlayStation
Источник: 3dnews
Новости