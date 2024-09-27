Sony обновила дизайн PlayStation 5 — теперь консоль красиво переливается

Компания Sony анонсировала блестящие панели для консоли PlayStation 5 Slim. Новая коллекция включает три оттенка: перламутровый, индиго и бирюзовый — все они красиво переливаются.

Также игроки смогут приобрести контроллеры DualSense в тон панелям. Предварительные заказы на аксессуары стартуют уже 3 октября.

Рекомендованная цена на панели составит $ 64.99, тогда как за контроллеры попросят немного больше — $ 79.99.

Фото PlayStation

Фото PlayStation