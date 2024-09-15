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Снова можно будет получить Visa? Фирма возвращается в Россию

Евгения Воскресенская
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Не прошло и трех лет после ухода Visa из России, а компания уже подала признаки жизни — в Роспатент поступила заявка на регистрацию двух товарных знаков с соответствующей надписью бренда. Эти знаки подразумевают осуществление банковских услуг, обслуживание дебетовых и кредитных карт, а также обмен денег и криптоактивов.

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Однако о полноценном возвращении платежной системы в Россию нельзя утверждать с абсолютной уверенностью. Возможно, действия со стороны Visa — это не более чем желание подстраховаться и защитить себя от потери прав на использование логотипа в России.

В июне этого года нечто подобное проделала The Coca-Cola Company — она подала заявки на регистрацию трех товарных знаков: Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Источник: Lenta.ru
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