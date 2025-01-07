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Сегодня, 21:30

Смарт-зеркало заменит походы к врачу

Евгения Воскресенская
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Фото Withings

Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи: еще один привычный элемент интерьера решили превратить в «умный» гаджет. Правда, пока он существует только в качестве концепта, зато обладает впечатляющим набором функций.

Фото Withings

Отличительной особенностью смарт-зеркала Omnia от французской компании Withings станет технология, позволяющая сканировать показатели здоровья: вес, обмен веществ, состояние внутренних органов и другие. Кроме того, устройство сможет собирать информацию с других приборов — к примеру, тонометров.

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Но и это еще не все: чудо-зеркало даст советы по уходу за собой и даже замотивирует на действия. С помощью устройства можно будет связаться с настоящим доктором, который получит необходимую информацию о состоянии вашего организма.

Страшно даже подумать о том, сколько попросят за такую вещь, если она все-таки появится на рынке случится это не раньше второй половины 2025 года.

Источник: Rozetked
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