Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 17:00

Слиты точные цены и даты выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Скрин.
1/2

В интернете появились цены и даты выхода новейших видеокарт NVIDIA. Если верить «инсайду», то выглядят они так:

Скрин.
  • RTX 5090 — выйдет в январе, ~1700-1800 долларов (~165-174 тысячи рублей)
  • RTX 5080 — выйдет в январе, ~1000-1200 долларов (97-116 тысяч рублей)
  • RTX 5070 — выйдет в марте, ~600-650 долларов (58-63 тысячи рублей)
  • RTX 5060 — выйдет в апреле, ~300-350 долларов (29-34 тысячи рублей)
    Обложка. Недешево: за RTX 5090 придется отдать больше 2000 долларов

Разумеется, в России видеокарты будут продаваться с наценкой.

Читайте также
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости