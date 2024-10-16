Слиты точные цены и даты выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50

В интернете появились цены и даты выхода новейших видеокарт NVIDIA. Если верить «инсайду», то выглядят они так:

Скрин.

RTX 5090 — выйдет в январе, ~1700-1800 долларов (~165-174 тысячи рублей)

RTX 5080 — выйдет в январе, ~1000-1200 долларов (97-116 тысяч рублей)

RTX 5070 — выйдет в марте, ~600-650 долларов (58-63 тысячи рублей)

RTX 5060 — выйдет в апреле, ~300-350 долларов (29-34 тысячи рублей) Недешево: за RTX 5090 придется отдать больше 2000 долларов

Разумеется, в России видеокарты будут продаваться с наценкой.