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Сегодня, 20:35

Сколько стоят Apple Watch Series 10 и когда их можно будет купить

Богдан Виноградов
Корреспондент
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На конференции Apple были объявлены цены на новые Apple Watch. Отдать за новинку придется 399 или 499 американских долларов — за версию с GPS-модулем и с сотовым модулем соответственно.

Новинка отличается большим и ярким экраном, тонким корпусом (9,7 мм) и наличием титановой версии. Продажи стартуют 20 сентября, а сделать предзаказ можно будет сразу после презентации.

Кроме того, была анонсирована и модель часов второго поколения в линейке Ultra — отдать за нее придется 799 долларов.

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