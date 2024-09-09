Сколько стоят Apple Watch Series 10 и когда их можно будет купить

На конференции Apple были объявлены цены на новые Apple Watch. Отдать за новинку придется 399 или 499 американских долларов — за версию с GPS-модулем и с сотовым модулем соответственно.

Новинка отличается большим и ярким экраном, тонким корпусом (9,7 мм) и наличием титановой версии. Продажи стартуют 20 сентября, а сделать предзаказ можно будет сразу после презентации.

Кроме того, была анонсирована и модель часов второго поколения в линейке Ultra — отдать за нее придется 799 долларов.