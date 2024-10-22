Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 18:09

Сайты российских судов до сих пор не работают — виноваты хакеры

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Сайты многих российских судов не работают уже пару недель из-за хакерской атаки. Доступ обещали восстановить к 18 октября, однако никаких изменений пока не наблюдается.

Прогнозы специалистов неутешительны: сайты смогут заработать только к Новому году или даже позже. Хакерская атака оказалась настолько серьезной, что сейчас российские власти заказывают новые серверы из Китая.

Обложка. EMPRESS вернулась? Ожил канал самой известной хакерши

Это мешает судопроизводству и осложняет жизнь адвокатам и их клиентам. Первым приходится по любому поводу отправляться в суд лично, а вторым — оплачивать издержки.

Сбой не затронул сайты арбитражных и московских судов — у тех и других отдельные домены.

Источник: TG-канал Hypeology
Читайте также
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Что нужно знать об Иване Сергееве — номинанте на премию футбольного Джентльмена года
Популярное видео
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости