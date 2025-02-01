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Сегодня, 22:35

Самый дешевый игровой монитор можно купить всего за 5,5 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Viewsonic

Хорошие мониторы — это дорого, а для игр обычно нужны именно такие. Тем удивительнее то, что фирма Viewsonic сумела выпустить геймерский монитор с частотой обновления 144 Гц стоимостью всего в 55 долларов — примерно 5,5 тысяч рублей по текущему курсу.

Фото Viewsonic

Речь идет о модели VA24G25, и его характеристики выглядят очень даже неплохо для своей цены: 23,8 дюйма, IPS, и даже технологии вроде FreeSync и Eye ProTech+.

Монитор. За OLED-монитор с диагональю 49 дюймов попросят 100 тысяч рублей

Разумеется, монитор работает в разрешении Full HD — иначе цена была бы заметно выше. Пока VA24G25 вышел только на китайском рынке.

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За клавиатуру с экраном придется отдать 35 тысяч рублей

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