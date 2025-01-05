Samsung выпустит игровой монитор с рекордной частотой в 500 Гц

Samsung анонсировал сразу несколько флагманских мониторов. Пожалуй, самым интересным из них оказался Odyssey OLED G6, обладающий разрешением QHD и частотой обновления в 500 Гц (!). Предполагается, что новинка будет востребованной среди кибератлетов.

Odyssey OLED G6 предложит 260 ГЦ и разрешение 4К. Оба монитора используют технологии AMD FreeSync Premium Pro (уменьшает задержку) и DisplayHDR True Black 400 (отвечает за передачу цветов).

И этим модельный ряд новинок не ограничивается. Smart Monitor M9 использует ИИ чтобы самостоятельно адаптировать настройки под происходящее на экране, 37-дюймовый ViewFinity S8 охватывает 99% цветового спектра RGB, а Odyssey G90XF позволяет конвертировать 2D-контент в 3D без дополнительных устройств.

Ожидается, что цены и даты выхода мониторов в продажу объявят уже в ближайшие дни.