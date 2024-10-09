S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет вместе с мерчем от MSI: от геймпада до видеокарты

Компания MSI презентовала эксклюзивную линейку устройств, приуроченную к релизу S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. В коллекцию вошли видеокарта GeForce RTX 4070 Ti, клавиатура Vigor GK41, мышь Clutch GM41 и геймпад Force Pro — все они стилизованы под эстетику игры.

Тираж будет ограничен — геймерам, которые захотят глубже погрузиться в атмосферу «Сталкера», нужно будет поторопиться. Владельцы эксклюзивной видеокарты или комплектов периферии получат в подарок ключ к игре.

Клавиатура. Фото MSI

Геймпад. Фото MSI

Мышь. Фото MSI