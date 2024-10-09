S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет вместе с мерчем от MSI: от геймпада до видеокарты
Компания MSI презентовала эксклюзивную линейку устройств, приуроченную к релизу S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. В коллекцию вошли видеокарта GeForce RTX 4070 Ti, клавиатура Vigor GK41, мышь Clutch GM41 и геймпад Force Pro — все они стилизованы под эстетику игры.
Тираж будет ограничен — геймерам, которые захотят глубже погрузиться в атмосферу «Сталкера», нужно будет поторопиться. Владельцы эксклюзивной видеокарты или комплектов периферии получат в подарок ключ к игре.
Клавиатура.
Фото MSI
Геймпад.
Фото MSI
Мышь.
Фото MSI
Видеокарта.
Фото MSI
Источник: Rozetked
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