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Сегодня, 17:50

Российских операторов связи накажут за ускорение YouTube

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Провайдеры, которые будут действовать в обход наложенных на YouTube ограничений, понесут административную ответственность. Два дня назад операторы связи получили официальные указания от Роскомнадзора — ведомство потребовало не вмешиваться в замедление работы видеохостинга.

Герман Клименко. YouTube в России могут заблокировать окончательно уже через 3-5 месяцев

Если нарушения со стороны провайдеров продолжатся, их могут лишить лицензии. По мнению некоторых экспертов, действия Роскомнадзора это еще одна предпосылка к полной блокировке YouTube на территории России.

Источник: Forbes
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