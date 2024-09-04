Российских операторов связи накажут за ускорение YouTube

Провайдеры, которые будут действовать в обход наложенных на YouTube ограничений, понесут административную ответственность. Два дня назад операторы связи получили официальные указания от Роскомнадзора — ведомство потребовало не вмешиваться в замедление работы видеохостинга.

Если нарушения со стороны провайдеров продолжатся, их могут лишить лицензии. По мнению некоторых экспертов, действия Роскомнадзора — это еще одна предпосылка к полной блокировке YouTube на территории России.