Российские блогеры на YouTube окончательно останутся без рекламы

Сервис Google AdSense прекратит работать с пользователями из России. В первую очередь с этим столкнутся владельцы каналов YouTube, которые теперь не смогут монетизировать даже просмотры из-за рубежа. Впрочем, они смогут получить выплаты за июль этого года, если набралось достаточно денег.

Многие предполагают, что причиной для этого стало замедление YouTube. И дело не в мести — просто многие россияне стали пользоваться VPN и снова стали видеть рекламные ролики, которые приносили российским блогерам заработок. Очевидно, эта ситуация не устраивала Google.