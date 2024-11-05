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Сегодня, 14:00

Российские бизнесмены предложили запретить детям сидеть в соцсетях

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Российским подросткам до 14 лет предлагают запретить пользоваться соцсетями. Такое предложение поступило от «АВАНТИ» — ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. Реализовать это предлагается через регистрацию в социальных сетях исключительно по паспорту и ограничения в адрес тех ресурсов, которые откажутся соблюдать новые требования.

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Обращение «АВАНТИ» было отправлено в адрес премьер-министра Мишустина, председателя Госдумы РФ Володина и председателя Совета Федерации Матвиенко. Реакции на него пока не поступало.

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