Россияне раскупили все PS5 Pro за 130 000 рублей в Эльдорадо и М.Видео

Любопытный факт: россияне готовы покупать новую PlayStation по заоблачным ценам. Весь стартовый тираж PS5 Pro в сети «М.Видео-Эльдорадо» оказался раскуплен. А стоила консоль 130 000 рублей!

Сомнительно, чтобы это было дело рук перекупщиков — обычно они стремятся найти местечко подешевле. Владельцам сети остается только радоваться такому ажиотажу, а российским покупателям — потуже затягивать пояса.

Цена на новую консоль в М.Видео и Эльдорадо была заоблачной.