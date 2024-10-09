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9 октября, 16:55

Россияне раскупили все PS5 Pro за 130 000 рублей в Эльдорадо и М.Видео

Евгения Воскресенская
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Любопытный факт: россияне готовы покупать новую PlayStation по заоблачным ценам. Весь стартовый тираж PS5 Pro в сети «М.Видео-Эльдорадо» оказался раскуплен. А стоила консоль 130 000 рублей!

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Сомнительно, чтобы это было дело рук перекупщиков — обычно они стремятся найти местечко подешевле. Владельцам сети остается только радоваться такому ажиотажу, а российским покупателям — потуже затягивать пояса.

Цена на новую консоль в М.Видео и Эльдорадо была заоблачной.
Предзаказ на PS5 Pro в М.Видео и Эльдорадо пока закрыт — товар раскупили.
Источник: TG-канал PlayStation
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