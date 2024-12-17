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Сегодня, 21:17

Россияне признали замедление YouTube одним из главных разочарований года

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Аналитики агентства Pro-Vision Communications выяснили, какие события 2024 года стали самыми разочаровывающими в жизни россиян. Лидируют темы, связанные с финансовыми вопросами: резкий рост цен отметили 77,6 процента респондентов, а длительную инфляцию — 48,3 процента.

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На третьем месте оказался YouTube — его замедление разочаровало 41 процент опрошенных россиян. В список также попали квадроберы и даже скандал с американским репером P. Diddy — последнему уделили внимание 3,4 процента опрошенных.

Список главных разочарований 2024 года.
Фото Pro-Vision Communications
Источник: Газета.ru
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