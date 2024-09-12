Россияне остались без Miro и ClickUp — виноваты санкции

Сегодня множество популярных зарубежных сервисов прекратили работать в России из-за новых санкций со стороны США. В их число входят платформы ClickUp, Notion и Miro, получившие широкое распространение в IT.

Только этими названиями печальный список не ограничивается — наш регион покинули конструктор сайтов Wix, платформа для дизайнеров Recraft и другие сервисы. Впрочем, мессенджеров, соцсетей и видеоигр ограничения со стороны американского государства не коснулись — по крайней мере, пока.