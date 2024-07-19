Россия укрепила позиции в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета

Россия поднялась на 86 место в глобальном рейтинге скорости мобильного интернета по версии ресурса Speedtest. Если верить данным из этого рейтинга, то средняя скорость в нашей стране составляет 25,63 Мбит/c.

Впрочем, нам все еще есть, куда стремиться — по этому показателю Россию обгоняют многие страны бывшего советского пространства, вроде Армении и Азербайджана. Надо сказать, что с широкополосным интернетом дела обстоят лучше — мы занимаем 60 место с 87,08 Мбит/c.