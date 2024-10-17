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Сегодня, 19:32

Прощайте, зарубежные сервисы? Россия готовится перейти на свой софт

Евгения Воскресенская
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Фото Freepik

В России хотят отказаться от импортного софта и перейти на собственное программное обеспечение. Пока что это делается в рамках одного из проектов под названием «Прометей» — о нем рассказал зампред Т-Банка Вячеслав Цыганов.

По словам Цыганова, в настоящее время «свыше тысячи ИТ-специалистов создают собственные продукты и занимаются внедрением отечественного ПО». Предполагается, что до конца 2024 года свыше 80% всех важных систем банка будут отечественными разработками.

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Цыганов посоветовал российским компаниям не только создавать собственный софт, но и пользоваться существующими предложениями на рынке. Представитель Т-Банка считает, что сейчас подходящих для бизнеса вариантов от отечественных разработчиков «достаточное количество».

Источник: РИА Новости
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