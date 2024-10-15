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Сегодня, 12:10

Роскомнадзор заблокирует Google? Обладатели смартфонов Android в опасности

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Один из руководителей Ростелекома, вице-президент Дарий Халитов, призвал россиян готовиться к отключению сервисов Google. По его словам, вероятность их блокировки крайне высока — а это значит, что мы можем остаться без самого поисковика и почты Gmail. Более того, по словам Халитова, проблемы могут возникнуть у всех, кто пользуется устройствами на платформе Android — ведь операционная система построена и обновляется на инфраструктуре Google.

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