Роскомнадзор в декабре проведет учения по отключению зарубежного интернета

В интернете появились тревожные слухи: Роскомнадзор планирует отключить доступ к зарубежным сайтам в ряде регионов России. Если верить документу, якобы исходящему от Центрального банка России, это будет происходить в рамках учений в декабре 2024 года.

Впрочем, нет повода для паники: подобные учения проводились и раньше. Например, они проходили летом 2023 года — РКН всего лишь выполняет требования федерального закона «О связи».