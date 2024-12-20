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Сегодня, 18:00

Роскомнадзор продолжает отрицать свою роль в замедлении YouTube

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Роскомнадзор прокомментировал новости о том, что YouTube в России начал работать еще медленнее.

YouTube. YouTube в России замедлили еще сильнее — теперь и на смартфонах

В заявлении ведомства указано, что происходящее — это следствие недостаточной поддержки со стороны Google, оставившей свою сетевую инфраструктуру в России. Вместе с тем в Роскомнадзоре заметили, что действия американской корпорации служат основанием «для принятия мер в отношении YouTube» — инструментов для этого хватает, и Россия сохраняет за собой право их использовать.

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