Роскомнадзор продолжает отрицать свою роль в замедлении YouTube

Роскомнадзор прокомментировал новости о том, что YouTube в России начал работать еще медленнее.

В заявлении ведомства указано, что происходящее — это следствие недостаточной поддержки со стороны Google, оставившей свою сетевую инфраструктуру в России. Вместе с тем в Роскомнадзоре заметили, что действия американской корпорации служат основанием «для принятия мер в отношении YouTube» — инструментов для этого хватает, и Россия сохраняет за собой право их использовать.