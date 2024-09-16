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Сегодня, 17:40

Роскомнадзор признал, что причина замедления YouTube не в оборудовании

Евгения Воскресенская
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Фото Global Look Press

Роскомнадзор все-таки признал, что нестабильная работа YouTube последних недель — это результат мер, принятых против компании Google.

В письме, которое ведомство прислало одному из отечественных провайдеров, акцент сделан не на устаревшем оборудовании.

В письме упоминаются другие причины замедления. Все они связаны с действиями Google. Так, РНК обвиняет Google в невыплате наложенных российским судом штрафов, отсутствии обратной связи и неуважении к нашей стране.

Юбуст. Роскомнадзор заблокировал сайт, который ускорял YouTube

Не последнюю роль, вероятно, сыграла блокировка ряда популярных в России YouTube-каналов — по крайней мере, об этом свидетельствует текст письма.

Источник: DTF
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